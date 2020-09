Zum Tode verurteilt: Kindergärtnerin rührte Gift in Brei, Junge starb

Anzeige

Anzeige

Jiaozuo. Eine chinesische Kindergärtnerin, die Gift in den Brei von 25 Kindern gerührt und einen Jungen getötet hat, ist in der Provinz Henan zum Tode verurteilt worden. Sie habe „verabscheuungswürdig“ und „bösartig“ gehandelt, heißt es in der Urteilsbegründung. Vorausgegangen war demnach ein Streit mit einer Kollegin. Die Tat hatte sich bereits Ende März 2019 in der Stadt Jiaozuo ereignet und international für Schlagzeilen gesorgt.

Das Gericht hielt es für erwiesen an, dass die Angeklagte Natriumnitrit in den Brei der unter der Aufsicht ihrer Kollegin stehenden Kinder mischte, um die andere Erzieherin in Schwierigkeiten zu bringen. 23 Kinder begannen sich kurz darauf zu übergeben und verloren teils das Bewusstsein, ein Junge starb an den Folgen der Vergiftung. Das Natriumnitrit hatte sie laut Gericht im Internet bestellt.

Natriumnitrit ist in hohen Dosen giftig

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Es war nicht das erste Mal, dass die Frau wegen einer mutmaßlichen Vergiftung mit dem Gesetz in Konflikt geraten war: Im Februar 2017 soll sie nach einem Streit versucht haben, ihren Ehemann zu vergiften, indem sie Natriumnitrit in sein Wasserglas mischte. Der Mann soll leichte Verletzungen erlitten haben.

Anzeige

Natriumnitrit wird häufig als Lebensmittelzusatz zum Pökeln von Fleisch verwendet, kann in hohen Mengen allerdings toxisch sein.