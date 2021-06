Zum ersten Mal: Transgender Gewichtheberin tritt bei Olympia an

Anzeige

Sie ist die erste trans Frau, die als Athletin bei den Olympischen Spielen in Tokio antreten wird: Gewichtheberin Laurel Hubbard. Die 43-Jährige hat sich als eine von fünf Gewichthebern und Gewichtheberinnen Neuseelands für den internationalen Wettkampf qualifiziert, berichtete „Independent“.

Laurel Hubbard muss bestimmte Richtlinien für Transathletinnen erfüllen

Hubbard war bereits vor ihrer Geschlechtsangleichung im Jahr 2012 im Gewichtheben erfolgreich und stellte nationale Rekorde auf. Seit ihrem 35. Lebensjahr lebt Laurel als Frau. Sie konnte bereits mehrere Erfolge feiern, darunter die Silbermedaille bei der WM 2017 sowie den ersten Platz bei den Pazifikspielen auf der Insel Samoa 2019.

Als trans Athletin muss Hubbard bestimmte Bedingungen des Internationalen Olympischen Komitees erfüllen. Laut der Richtlinien für trans Athleten und -athletinnen muss Hubbard beispielsweise erklären, dass ihre Identität weiblich ist und dass diese innerhalb von mindestens vier Jahren nicht aus sportlichen Gründen geändert wird. Wie „Independent“ berichtete, erfülle die Sportlerin seit acht Jahren all diese Bedingungen.

Hubbard ist transfeindlichen Äußerungen ausgesetzt

Für ihre Teilnahme an Wettkämpfen in der Kategorie der Frauen stößt die 43-Jährige jedoch insbesondere in Sportkreisen immer wieder auf Verärgerung und Anfeindungen. Viele Wettkämpferinnen und Wettkämpfer, darunter auch die belgische Olympiakandidatin Anna Van Bellinghen, äußerten, dass Hubbard einen physischen Vorteil gegenüber anderen habe.

Die neuseeländische Gewichtheberin Laurel Hubbard tritt im Gewichtheberfinale der Frauen +90kg bei den Commonwealth Games 2018 an. © Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa

„Wir nehmen wahr, dass Geschlechtsidentität im Sport ein sehr sensibles und komplexes Thema ist, das eine Balance zwischen Menschenrechten und Fairness auf dem Spielfeld erfordert,“ sagte die Chefin des Neuseeländischen Olympischen Komitees, Kereyn Smith, dem „Independent“. Dem neuseeländischen Team seien jedoch Inklusion und Respekt besonders wichtig.

Laurel Hubbard: „Es ist mir bewusst, dass ich nicht von jedem unterstützt werde“

Hubbard selbst äußerte sich bereits 2017 in einem Interview zu den Anfeindungen: „Es ist mir bewusst, dass ich nicht von jedem unterstützt werde, aber ich hoffe, dass Menschen offen sind und meine Leistung in einem größeren Kontext betrachten.“

Bei den Olympischen Spielen in Tokio wird Hubbard in der Klasse bis 87 Kilogramm antreten.