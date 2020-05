Zum Christopher Street Day: Hannover installiert homosexuelle Ampelmenschen in der City

Anzeige

Hannover. Homosexuelle Ampelmenschen sollen seit Donnerstag in Hannover ein Zeichen für Vielfalt setzen. Bei Grün leuchten an vier Ampeln in der Stadt unterschiedliche Paare, die Händchen halten. Auch ein Herzsymbol ist zu sehen. Es gebe Ampelmenschen in der Konstellation Mann und Frau, Frau und Frau sowie Mann und Mann, teilte die niedersächsische Landeshauptstadt mit. Die neuen Ampelmenschen sind für den dauerhaften Betrieb gedacht. Um Verkehrsteilnehmer nicht zu irritieren, bleibt bei Rot alles beim Alten.

Ein Techniker baut eine der drei neuen Signalgeberscheiben mit unterschiedlichen Paaren (lesbisch, schwul und hetero) in einer Ampel in der Innenstadt von Hannover ein. © Quelle: Peter Steffen/dpa

Die neuen Ampeln wurden auf Antrag der SPD eingeführt. Beim Beschluss im Verwaltungsausschuss im Februar dieses Jahres gab es auch Gegenstimmen. Ähnliche Projekte wurden auch in anderen deutschen Städten realisiert, nicht immer mit einer politischen Botschaft. In Niedersachsen wurde zum Beispiel in Hameln eine Rattenfänger-Ampel aufgestellt. In Emden gibt es eine Otto-Ampel zu Ehren des Komikers Otto Waalkes.

Hannover installierte die Ampeln anlässlich des Christopher Street Day (CSD) am 31. Mai. Am CSD in Hannover nehmen nach Angaben der Organisatoren jährlich 25 000 Menschen teil. Wegen der Corona-Pandemie soll er in diesem Jahr digital stattfinden. Neben einem digitalen Live-Programm gibt es auch die Möglichkeit, aktiv dabei zu sein, kündigen die Veranstalter auf ihrer Website an. Der CSD Hannover sammelt Plakate, die am 31. Mai auf dem Opernplatz gezeigt werden. Auch Videobotschaften können eingeschickt werden.