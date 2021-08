Unglück mit deutschem Zug in Tschechien – drei Tote und Dutzende Verletzte nahe der Grenze

Anzeige

Domazlice. Ein aus München kommender Expresszug eines deutschen Anbieters ist in Tschechien mit einem Personenzug zusammengestoßen. Drei Menschen seien bei dem Unglück ums Leben gekommen, teilt die tschechische Polizei bei Twitter mit. “Wir haben die Bestätigung, dass der Eisenbahnunfall drei Menschenleben gefordert hat”, heißt es in dem Tweet von 12 Uhr.

Zugunglück in Tschechien: Sieben Verletzte in kritischem Zustand

38 Menschen seien verletzt worden, sieben von ihnen seien in einem kritischen Zustand. Dutzende Rettungskräfte und vier Hubschrauber waren vor Ort im Einsatz, um die verletzten Menschen zu versorgen und in Krankenhäuser zu bringen. Laut Polizei würden sich keine weiteren Passagiere in den Zugwracks befinden.

Zum Unglücksort sind auch mehrere Einsatzgruppen des Rettungsdienstes aus Bayern geeilt. Wie die Stadt Regensburg unter Berufung auf die Integrierte Leitstelle mitteilte, wurde zudem das Krankenhaus Cham für die Aufnahme möglicher Patienten in Bereitschaft versetzt. Auch der Rettungshubschrauber Christoph Regensburg war im Einsatz. Zur Zahl der bayerischen Einsatzkräfte oder der Zahl möglicher Verletzter aus Deutschland konnte die Stadt zunächst keine Angaben machen.

Ein verunglückter Zug von deutschem Anbieter

Die aus München gestartete Bahn ist ein Zug des privaten deutschen Anbieters Länderbahn (alex). Wie das Unternehmen mitteilte, sei dieser am Mittwochmorgen auf der Strecke zwischen München und Prag unterwegs gewesen. Die Länderbahn habe mehrere deutsche und tschechische Notfallmanager zur Unfallstelle entsandt. Die Länderbahn hat eine Hotline für Angehörige eingerichtet. Sie sei unter der Nummer 0341 9135 4040 zu erreichen. Weitere Infos zu dem Unglück teilte das Unternehmen zunächst nicht mit.

Zug soll Haltesignal überfahren haben

„Die Situation ist ernst, ich bin auf dem Weg zum Unglücksort”, teilte der tschechische Verkehrsminister Karel Havlicek mit. Der Expresszug München-Prag habe nach ersten Erkenntnissen bei Domazlice (Taus) nahe der deutschen Grenze ein Haltesignal überfahren. Er sei dann mit dem Nahverkehrszug, einem sogenannten RegioShark, kollidiert. Letzterer verkehrt auf der Strecke Pilsen (Plzen)-Domazlice.

Immer wieder Zugunfälle in Tschechien

Auf tschechischen Eisenbahnstrecken kommt es immer wieder zu Unfällen. Die Sicherheitstechnik gilt vielerorts als veraltet. Die Regierung hat ein Modernisierungsprogramm auf den Weg gebracht. Erst vor einem Jahr waren im Erzgebirge nahe der deutschen Grenze zwei Züge frontal zusammengestoßen. Dabei waren zwei Menschen gestorben, darunter ein Deutscher.