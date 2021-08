Zugunfall in NRW: Regionalbahn stößt mit Auto zusammen

Anzeige

Telgte. Auf der Regionalbahnstrecke bei Telgte in NRW ist am Dienstag ein Auto mit einem Zug zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte. Im Zug, der von Münster nach Bielefeld unterwegs war, gab es nach ersten Angaben keine Verletzten.

Wie der Sprecher sagte, wollte der Autofahrer offensichtlich noch kurz vor dem Zug einen Bahnübergang queren, um in einen Wirtschaftsweg einzubiegen. Dabei kam es dann zum Zusammenstoß.