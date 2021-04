Zugunfall nahe der dänischen Grenze: Lokführer wird schwer verletzt

Anzeige

Süderlügum. Ein Zug ist in Schleswig-Holstein nahe der Grenze zu Dänemark auf sieben Güterwaggons aufgefahren und hat so einen schweren Bahnunfall verursacht. Ein zwölf Tonnen schwerer Wagen sei hochgeschoben worden und auf die Lok gestürzt, teilte die Bundespolizei in der Nacht zum Mittwoch mit. Der Lokführer wurde dabei eingeklemmt. Er kam nach dem Unglück am späten Dienstagabend mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus.

20.04.2021, Schleswig-Holstein, Süderlügum: Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen am Unfallort, an dem ein Zug in Güterwaggons gefahren ist. Der Zug ist in Schleswig-Holstein nahe der Grenze zu Dänemark auf sieben Güterwaggons aufgefahren und hat so einen schweren Bahnunfall verursacht. Der Lokführer wurde dabei eingeklemmt und kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus. Foto: Benjamin Nolte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. © Quelle: Benjamin Nolte/dpa

Der Zug sollte den Angaben nach auf der Strecke von Niebüll im Kreis Nordfriesland nach Tondern in Dänemark die sieben Güterwaggons ankoppeln. Dabei sei es auf einem Abstellgleis in Süderlügum zu dem Unfall gekommen. Ein weiterer Waggon rage nun senkrecht in die Höhe. Die restlichen Wagen seien ebenfalls angehoben worden oder entgleist.

Die Bahnstrecke wurde gesperrt. Die Aufräumarbeiten gestalteten sich laut Bundespolizei schwierig. Wann die Strecke wieder freigegeben wird, war zunächst unklar. Die Unfallursache sei nun Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.