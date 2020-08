Zug in der Lombardei bei Mailand entgleist - drei Verletzte

Anzeige

In der Lombardei sind bei einem Zugunglück am Mittwoch mehrere Menschen verletzt worden. Wie die italienischen Behörden berichteten, entgleiste ein Regionalzug am Mittag nahe der Station Carnate-Usmate rund 30 Kilometer nördlich der Metropole Mailand. Es seien nur drei Menschen an Bord gewesen, darunter ein Passagier. Sie hätten "Prellungen erlitten, nichts Ernstes", sagte ein Sprecher der regionalen Nothelfer der Deutschen Presse-Agentur.

Nach Medienberichten zerschlug der Fahrgast ein Fenster und konnte sich selbst befreien. Der Zug, der aus zunächst unklarer Ursache aus den Gleisen sprang, habe mehrere Waggons gehabt.