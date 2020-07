Zug in Arizona entgleist und in Brand geraten - Brücke teilweise eingestürzt

Anzeige

Tempe. Im US-Staat Arizona ist ein Güterzug auf einer Brücke entgleist und in Brand geraten. Teile der Brücke sind daraufhin eingestürzt, wie Bilder vom Unfallort zeigen. Das Unglück geschah gegen 6 Uhr Ortszeit, wie lokale Medien berichten. Die Polizei habe den Bereich am Tempe Town Lake in der Stadt Tempe weiträumig abgesperrt. Rauchwolken sind kilometerweit zu sehen.

Ein Sprecher der Feuerwehr von Tempe sagte dem Sender ABC15, es handele sich um einen Zug der Eisenbahngesellschaft Union Pacific, der entgleist sei und einen teilweisen Einsturz der Brücke über den Tempe Town Lake verursachte habe. Rund 90 Feuerwehrleute seien am Ort, Gefahrstoffalarm sei ausgelöst.

Einzelheiten zu Verletzten oder zum Ausmaß der Schäden gab es zunächst nicht.