Zug erfasst Pferd in NRW: Wurde der Zaun absichtlich durchgeschnitten?

Anzeige

Anzeige

Euskirchen. Ein entlaufenes Pferd ist in Euskirchen von einer Regionalbahn erfasst und getötet worden. Die Bundespolizei vermutet, dass der direkt an die Bahnlinie angrenzende Elektrozaun der Pferdekoppel durchgeschnitten wurde und so insgesamt vier Pferde weglaufen konnten.

Polizei sucht Hinweise auf Täter

Eines der Tiere sei von dem herannahenden Zug erwischt worden, erklärten die Ermittler am Dienstag. Der Lokführer habe die Kollision am Samstagabend trotz Notbremsung nicht mehr verhindern können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Der Zug wurde demnach stark beschädigt. Die Bundespolizei bittet um Hinweise auf die mutmaßlichen Täter.

Anzeige

RND/dpa