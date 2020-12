Zufallsfund in Schottland: 5000 Jahre altes Holz aus Pyramide entdeckt

Anzeige

Aberdeen. Der Fund geschah zufällig, die Fundstücke waren für sich betrachtet nicht sonderlich spektakulär. Abeer Eladany, Kuratoriumsassistentin der Museensammlungen von Aberdeen, war deshalb neugierig geworden, weil sie auf einer Zigarrenkiste die frühere Flagge ihres Heimatlandes Ägypten aufgedruckt sah.

Sie öffnete die Box und fand in ihrem Inneren kleine Holzstücke. Als sie den Fund mit den Inventarlisten des Museums verglich, erkannte sie erst, auf was sie da gestoßen war.

Die Holzstücke sind einer von drei Teilen der Cheops-Funde

Es waren verschollene Artefakte aus der Cheopspyramide von Gizeh, 5000 Jahre altes Holzstücke. Die Zedernholzstücke sind eines von nur drei Fundstücken, die jemals in der sogenannten Königinnenkammer im Inneren der Pyramide gefunden worden waren, teilte die Universität von Aberdeen am Mittwoch mit. Zwei von ihnen, eine Granitkugel und ein Haken sind im Besitz des Britischen Museums.

Der dritte Fund, die Holzfragmente aus der Zeit zwischen 3341 und 3094 vor Christus, die zu einem deutlich größeren Stück Zedernholz gehören sollen, seien laut Universität 70 Jahre verschollen gewesen. „Ich bin Archäologin und habe bei Ausgrabungen in Ägypten gearbeitet“, sagte Eladany in einer offiziellen Mitteilung des Museums, über die CNN berichtete. „Aber nie hätte ich gedacht, etwas so Wichtiges aus dem Erbe meines Landes hier im Nordosten Schottlands zu finden.“

Eladany vergleicht Fund mit der „Nadel im Heuhaufen“

Der schottische Eisenbahningenieur Waynmann Dixon hatte die Artefakte gefunden, als er 1872 bis dahin unbekannte Schächte in der Cheops-Pyramide entdeckte. Dass das Holzteil in Aberdeen landete, kann an James Grant liegen - er studierte an der Universität Medizin und freundete sich später in Ägypten mit Dixon an.

Während Dixon Kugel und Haken an sich nahm, so die Universität, verblieb das Zedernholz bei Grant. Und nachdem es als Nachlass im Museum landete, ging es verschütt - und wurde trotz umfangreicher Fahndungen nicht mehr gefunden. Bis zu Eladanys Entdeckung.

„Die Sammlungen der Universität sind umfangreich“, so Eladany, und verglich ihren Fund mit dem der Nadel im Heuhaufen. Einiger Forscher vermuten in den Holzstücken Teile eines bei der Konstruktion der Pyramiden verwendeten Messinstruments.