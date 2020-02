Zu schmutzig, zu nervig: Flämischen Gemeinden verbieten Konfetti im Karneval

Anzeige

Brüssel. Konfetti im Straßenkarneval ist in immer mehr flämischen Gemeinden tabu. Allein in der belgischen Provinz Flämisch Brabant hätten mittlerweile 22 Gemeinden Konfettiwürfe auf öffentlichen Plätzen verboten - vor zwei Jahren seien es erst 9 gewesen, berichtete der Rundfunksender VRT am Freitag.

In ganz Flandern hätten 57 Orte ein Konfettiverbot erlassen. Hauptgrund sind die Umwelt und aufwendige Aufräumarbeiten. Mancherorts soll biologisch abbaubares Konfetti erlaubt bleiben. Andere Umzüge steigen ganz auf Kamelle um. Die Gemeinde Kraainem will nach dem Karneval untersuchen, wie viel Plastikmüll anfällt, und im kommenden Jahr einen vollständig plastikfreien Karnevalsumzug veranstalten.

RND/dpa