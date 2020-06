Zu geringe Corona-Abstände: Polizei räumt Teile der Düsseldorfer Altstadt

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus: Informationen und Grafiken

Weltweit nimmt die Zahl der Menschen, die an der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 erkranken, weiter schnell zu. Auch in Deutschland gibt es täglich neue Fälle, die Zahl der Neuinfektionen sinkt jedoch bereits seit vielen Wochen. Hier finden Sie aktuelle Zahlen zu Infizierten, Gestorbenen und Genesungen in allen Ländern.