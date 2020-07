Zöpfe hängen aus dem Kofferraum: Greta-Scherz wird teuer für Autofahrer

Anzeige

Manche mögen’s makaber. In Oberbayern und Tirol wurde ein Auto gesichtet, aus dessen Kofferraum Haarzöpfe heraushingen. Der Verdacht war klar: Da liegt jemand Entführtes im Kofferraum, schließlich gab’s das schon in zig vornehmlich amerikanischen Krimiserienfolgen. Eine Großfahndung der Polizei an beiden Sichtungsorten wurde ausgelöst, um die Frau aus den Fängen des Verbrechers zu befreien, der Fahrer schließlich gestoppt.

Auf dem Aufkleber stand: “Greta??? Nie gesehen ...”

War aber kein Entführungsopfer. War nur ein Scherz. Sagte laut “Bild” der 52-jährige Fahrer den verdutzten Polizisten, die ihn gestoppt hatten. Ein Aufkleber am Auto machte den Witz des Witzboldes konkreter: “Greta???” stand da zu lesen. “Nie gesehen …” Warum der Mann die Klimaaktivistin Greta Thunberg gern entführt wissen würde, wurde nicht bekannt.

Der Preis des Juxes allerdings schon. Um die 1300 Euro hat die Polizei dem vermeintlichen Kidnapper in Rechnung gestellt. Zumal die Verbrecherhatz, die bereits am 15. Juni in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen und Seefeld in Tirol stattfand, nicht die erste war, die der Mann ausgelöst hatte. Vor drei Wochen war schon einmal nach dem verdächtigen Zopfwagen gesucht worden.