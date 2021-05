Zoo Leipzig: Zwillingsnachwuchs bei den Kronenmaki-Affen

Anzeige

Anzeige

Leipzig. Der Zoo Leipzig hat Zwillingsnachwuchs bei den Kronenmaki-Affen bekommen. Ein männliches und weibliches Jungtier kamen am 9. Mai zur Welt, wie der Zoo am Dienstag mitteilte. Die Geburt sei komplikationslos gelaufen. „Die Zwillinge wirken fit, trinken ausreichend und regelmäßig, halten sich gut im Fell der Mutter fest und zeigen bereits Interesse an ihrer Umwelt“, erklärte der Seniorkurator Ariel Jacken.

Als endemisch lebende Affenart kommen Kronenmakis ausschließlich auf der Nordspitze der Insel Madagaskar vor und stehen auf der Roten Liste gefährdeter Arten. Im Zoo Leipzig sind die Tiere im Bereich Gondwanaland zu beobachten.