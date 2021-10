Zoo Dresden: Zwillingsnachwuchs bei den Faultieren – Jungtier wird von Hand aufgezogen

Anzeige

Dresden. Der Zoo Dresden vermeldet Nachwuchs bei den Faultieren: Mutter Marlies brachte Zwillinge zur Welt. Doch eines der Jungtiere starb kurz nach der Geburt. Seine Schwester befand sich in kritischem Zustand. Weil das Faultierjunge Lele nicht trank und die Mutter auch keine Milch produzierte, wird sie nun von Hand aufgezogen - das berichtet die Dresdner Neuste Nachrichten (DNN).

Den aufwändigen 24-Stunden-Job übernimmt eine Tierpflegerin, die bereits Erfahrungen mit Handaufzuchten anderer Tiere habe, so Zoo-Direktor Karl-Heinz Ukena gegenüber den DNN.

Lele wog nur 280 Gramm

Die Geburt der Faultiere fand bereits in der Nacht zum 11. September statt. Als das Tierpfleger-Team am Morgen eintraf, habe es ein Jungtier auf dem Bauch der Mutter vorgefunden, das zweite habe auf dem Boden gelegen. Das heruntergefallene Jungtier sei sofort in Obhut genommen und versorgt geworden. Es verstarb noch am selben Tag.

Lele wog zu Beginn lediglich 280 Gramm - normal wären 400 bis 430 Gramm. Außerdem hatte sie die wichtige Vormilch (Kolostrum) nicht bekommen und wurde durch Dehydration und eine Infektion immer schwächer. Durch Infusionen, Antibiotika und einer liebevollen Pflege geht es ihr mittlerweile besser.