Zittauer Chefarzt rettete Corona-Patienten das Leben: Nun ist er selbst an Covid-19 gestorben

Zittau. Es ist eine traurige Geschichte: Erst im April hatte Dr. Wolfgang Eipperle (61) die Stelle als Chefarzt für Innere Medizin am Klinikum Oberlausitzer Bergland im sächsischen Zittau angetreten und seitdem vielen Corona-Patienten das Leben gerettet. Er leitete die Covid-Station in dem Krankenhaus. Nun ist er selbst am Coronavirus erkrankt und im Zusammenhang damit gestorben, wie Jana-Cordelia Petzold, Pressesprecherin des Klinikums, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) bestätigt. Auf seiner Website gedenkt das Krankenhaus dem Arzt auch mit einer Traueranzeige.

Klinikum trauert um Chefarzt Eipperle

Demnach ist Eipperle bereits am 11. März in der Dresdener Uniklinik gestorben. „In der leider nur zehn monatigen gemeinsamen Zusammenarbeit haben wir Herrn Dr. Eipperle als einen jederzeit um seine Patienten besorgten, freundlichen und allseits geschätzten Chefarzt kennenlernen dürfen“, heißt es in der Traueranzeige, die Geschäftsführung und Betriebsrat des Klinikums Oberlausitzer Bergland schalteten. Das Klinikum werde Eipperle „in bester Erinnerung behalten“.

Klinikumssprecherin Petzold betonte auch gegenüber dem RND, dass es der Tochter des Arztes wichtig sei, dass sein Tod durch Corona bekannt werde – um auch Zweifler davon zu überzeugen, dass das Coronavirus ernst zu nehmend und gefährlich sei.