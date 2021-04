Ziege flüchtet vor Polizei - und muss mit Betäubungspfeil gestoppt werden

Anzeige

Anzeige

Kleve. Eine herrenlose Ziege hat die Polizei in Kleve auf Trab gehalten. Letztlich musste sie von einem Tierarzt mit Betäubungspfeilen gestoppt werden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war das Tier am vergangenen Donnerstag an einem Rasenstreifen neben einer vielbefahrenen Straße gesichtet worden.

„Der Versuch der Polizeibeamten, die Ziege einzufangen, scheiterte“, so die Behörde. Weil man Angst hatte, die Ziege könnte auf die Straße laufen, wurde ein Tierarzt mit einem Betäubungsgewehr gerufen. „Zwei Schüsse benötigte der Tierarzt, um das Tier ins Land der Träume zu befördern“, teilte die Polizei mit. Die Ziege kam in den Tierpark Kleve, der Besitzer wird noch gesucht.