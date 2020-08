Zeugen retten Frau vor Vergewaltiger

Anzeige

Wuppertal. Zwei Zeugen haben eine Frau in Wuppertal vor einer mutmaßlichen Vergewaltigung gerettet und den Tatverdächtigen festgehalten. Der polizeibekannte Mann (20) soll in der Nacht zum Sonntag in Wuppertal versucht haben, eine 28-Jährige zu vergewaltigen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag berichteten.

Die zwei Zeugen (20 und 30 Jahre alt) wurden auf die Frau aufmerksam, weil sie um Hilfe rief. Sie verfolgten und fingen den mutmaßlichen Täter, der die Flucht ergriffen hatte. Die beiden hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl gegen den Mann.

Der Tatverdächtige soll die Frau vor der Tat verfolgt und angesprochen haben, bevor er sie laut Staatsanwaltschaft in ein Gebüsch schubste. Dann habe er versucht, sie zu vergewaltigen. Sie habe leichte Verletzungen erlitten, so die Ermittler.