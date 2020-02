Zeugen gesucht: Polizist fast bewusstlos gewürgt

Anzeige

Nürnberg. In der Nürnberger Innenstadt ist es am Wochenende zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein Beamter fast ohnmächtig gewürgt wurde. Am Samstagmorgen gegen 4:30 Uhr kam es laut Polizei Mittelfranken in der Engelhardsgasse zu einem Streit mit köperlichen Auseinandersetzungen, bei der ein Mann einem anderen eine Glasflasche auf dem Kopf zerschlug, berichtet das Online-Nachrichtenportal “infranken”.

Als der Mann sein Opfer anschließend mit der zerbrochenen Flasche angreifen wollte, schritten unbeteiligte Personen ein - auch sie wurden von dem Täter und seinen beiden Begleitern (17 und 34) angegriffen und verletzt. Alarmierte Polizeibeamte versuchten, schlichtend einzugreifen, als einer der Polizisten von dem 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde und von dem 34-Jährigen so stark gewürgt wurde, dass der Beamte fast sein Bewusstsein verlor.

Durch den Einsatz weiterer Polizisten, konnten die beiden Männer festgenommen werden - der dritte bisher unerkannte Täter floh in der Zwischenzeit vom Tatort Die Fahndung nach ihm verlief bisher erfolglos. Gegen die 17- und 34-jährigen Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Insgesamt wurden mehrere Beteiligte und ein Polizist bei dem Vorfall angegriffen und verletzt.

Polizei sucht Hinweise

Die Polizei sucht Hinweise, insbesondere zu dem dritten, noch unbekannten Täter. Zeugen, die sachdienliche Informationen geben können, werden darum gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte unter 0911 21 12 61 15 zu melden.

RND/ros