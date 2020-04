Zeuge verhindert Vergewaltigung: Corona-Verdacht bei Festgenommenem

Anzeige

Bochum. Ein couragierter 25-Jähriger hat in Bochum womöglich eine Vergewaltigung verhindert und den mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Da der Verdacht bestehe, dass der 23-Jährige mit dem Coronavirus infiziert sei, sei ein entsprechender Test gemacht worden, erklärte die Polizei am Donnerstag. Das Ergebnis sollte am Freitag vorliegen.

Tatverdächtiger wurde festgenommen

Nach Polizeiangaben hatten der 25 Jahre alte Anwohner und seine Mutter am Mittwochabend Schreie in einem Bochumer Park gehört. Der verdächtige 23-Jährige habe versucht, die am Boden liegende Frau zu vergewaltigen. Als der Anwohner nachsah, habe er von der 40-Jährigen abgelassen und versucht, zu fliehen. Der 25-Jährige sei ihm nachgerannt und habe ihn zu Boden gebracht. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen schließlich fest.

Die 40-Jährige und der zur Hilfe eilende Anwohner seien leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt worden. "Der Westen" und die "Rheinische Post" hatten zuvor berichtet.

