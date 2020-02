Zettel zu “Deutsch”-Pflicht im Kindergarten sorgt für Aufregung

Anzeige

Reutte. Ein Zettel mit der Aufschrift "Liebe Eltern, ab hier wird Deutsch gesprochen!!" an der Tür eines Kindergartens in Österreich hat Wirbel ausgelöst. Der Zettel hänge seit mehr als zwei Monaten aus, "von den Eltern kam nicht eine Beschwerde", teilte der Bürgermeister der Tiroler Gemeinde Reutte, Alois Oberer, am Donnerstag schriftlich mit. In Medienberichten werde viel Falsches berichtet und würden rassistische Schlussfolgerungen gezogen.

Nach einem Bericht der "Tiroler Tageszeitung" Ende Januar war in sozialen Medien eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit der Maßnahme entbrannt. Auch Tageszeitungen und TV-Anstalten hatten über den Vorstoß berichtet.

Aufforderung betrifft nur die Eltern, nicht die Kinder

Oberer betonte, dass die Aufforderung nur die Eltern und nicht die Kinder betreffe. "Wir haben 13 verschiedene Sprachen im KIGA und da darf man erwarten, dass die Eltern mit dem KIGA Personal auf Deutsch kommunizieren." Seit 2006 sei viel Geld in die Sprachförderung und andere Maßnahmen zum Erlernen der deutschen Sprache geflossen.

RND/dpa