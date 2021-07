Zerstückelte Leiche in Frankreich gefunden - Tatverdächtiger getötet

Anzeige

Anzeige

Tarascon. Grässlicher Fund in einem Haus im südfranzösischen Tarascon: Fahnder haben in einem Sack eine Leiche ohne Kopf und mit einem fehlendem Arm entdeckt. Nach einer mehrstündigen Fahndung sei der mutmaßliche Täter, ein 32-jähriger Mann, von der Polizei getötet worden, berichteten der TV-Nachrichtensender BFM und andere französische Medien am Montag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Diese war zunächst nicht für eine Bestätigung erreichbar.

Bei dem Opfer könnte es sich den Medien zufolge um einen 13-Jährigen aus einem Heim in Marseille handeln. Der Wohnungsbesitzer sei über die Dächer geflohen. Er sei bereits wegen Gewalttätigkeiten verurteilt worden. Als er gestellt und dann getötet wurde, sei er nicht bewaffnet gewesen.