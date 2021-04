Zerstörte Kathedrale Notre-Dame soll 2024 wieder eröffnet werden

Anzeige

Paris. Die bei einem Brand vor zwei Jahren schwer beschädigte Kathedrale Notre-Dame in Paris soll 2024 wieder eröffnet werden. Es stünden genügend Mittel bereit, um das Gotteshaus bis dahin wiederaufzubauen, sagte Kulturministerin Roselyne Bachelot laut der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch im Senat. Insgesamt stünden 833 Millionen Euro an Spenden und zugesagter Gelder zur Verfügung.

Die Brandkatastrophe jährt sich am Donnerstag zum zweiten Mal: Am 15. April 2019 war die weltberühmte Sehenswürdigkeit in Flammen aufgegangen. Das Feuer breitete sich im Dachstuhl aus, die Welt schaute fassungslos live im Netz oder vor dem Fernseher zu. Zur Zeit des Brandes fanden an Notre-Dame Bauarbeiten statt, das tonnenschwere Metallgerüst schmolz in der Hitze der Flammen. Die Ursache ist noch nicht vollständig geklärt: Ein Fehler im elektrischen System oder eine nicht ausgedrückte Zigarette könnten den Brand ausgelöst haben.

Am Donnerstag wollen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Kulturministerin Bachelot die Baustelle besuchen.