Zeitungsausträgerin rettet 80-Jähriger womöglich das Leben

Eine Zeitungsausträgerin aus Peine in Niedersachsen hat einer 80 Jahre alten Seniorin wohl das Leben gerettet. Petra Laqua arbeitet seit 1981 als Austrägerin, dafür steht sie jeden Morgen um 4 Uhr auf - so auch am vergangenen Freitag. Wie die Peiner Allgemeine Zeitung (PAZ) berichtete, bemerkte sie während ihrer Tour jedoch etwas Seltsames: Die Zeitung vom Vortag steckte noch immer im Briefkasten einer älteren Dame. Normalerweise nimmt die alleinstehende Frau die PAZ immer am selben Tag heraus. „Das erschien mir seltsam, und ich konnte auch sehen, dass die Haustür einen Spalt offen stand", berichtete Laqua der PAZ.

Polizei und Rettungswagen

Dennoch entschied sich Laqua dafür, eine weitere Zeitung in den Briefkasten zu stecken und weiter zu arbeiten. Das Ganze ging ihr jedoch nicht aus dem Kopf, daher klingelte sie bei einem Nachbarn der 80-Jährigen. Dieser informierte sofort die Polizei. Die Beamten fanden die 80-jährige Dame in ihrer Küche. Wie die PAZ berichtete, war die Seniorin gestürzt und konnte nicht mehr alleine aufstehen. Sie war leicht unterkühlt, erlitt jedoch keine schweren Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus, wo sie medizinisch versorgt wurde.

Laqua ist erleichtert, dass es der Dame mittlerweile gut geht und ist froh darüber, "dass alles doch noch so glimpflich abgegangen ist“.

