Zehnjähriger stirbt in seinem Zimmer durch Strangulation

Anzeige

Anzeige

Stockelsdorf. Ein zehn Jahre alter Junge ist in seinem Elternhaus in Stockelsdorf (Schleswig-Holstein) durch Strangulation zu Tode gekommen. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es bislang nicht, sagte die Sprecherin der Lübecker Staatsanwaltschaft, Ulla Hingst, am Montag. Das Kind war Sonntagvormittag leblos in seinem Kinderzimmer gefunden worden. Es sei trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen gestorben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Wie genau der Zehnjährige zu Tode gekommen ist, müssten nun die weiteren Ermittlungen klären, sagte Hingst. Die Staatsanwaltschaft hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet und die Obduktion des Kindes beantragt. Weitere Angaben zum möglichen Geschehen machten Staatsanwaltschaft und Polizei zunächst nicht. Nach einem Bericht der "Hamburger Morgenpost" vom Montag gehen die Ermittler davon aus, dass der Junge sich möglicherweise beim Spielen stranguliert haben könnte.

Familienangehörige des Kindes werden von Seelsorgern betreut

Die Mutter das Jungen, ihr Ehemann sowie zwei Geschwister seien während des Geschehens im Haus, aber nicht im Zimmer des Jungen gewesen, hieß es in einer Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Sie werden von Seelsorgern betreut. Wann sie befragt werden könnten, stehe noch nicht fest, sagte Hingst.