Zehnjähriger bei Fahrraddemo von Polizeimotorrad erfasst

Berlin. Bei einer Fahrraddemo ist ein zehnjähriges Kind von einem Polizeimotorrad erfasst worden. Der mit eingeschaltetem Blaulicht den Aufzug begleitende Beamte habe trotz Notbremsung den Zusammenstoß an der Kreuzung von Gitschiner und Alexandrinenstraße in Berlin-Kreuzberg nicht verhindern können, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Junge hatte zuvor von einer Mittelinsel aus mit seinem Rad die Alexandrinenstraße queren wollen. Er stürzte und zog sich Hautabschürfungen an einem Arm und Bein zu. Hinzugerufene Rettungskräfte versorgten den Jungen und übergaben ihn seinem Vater.

Der Polizist blieb unverletzt, beendete jedoch nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag seinen Dienst. Die Ermittlungen dauerten an.