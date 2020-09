Zehn Tote bei Waldbrand in Kalifornien – 16 Vermisste

Anzeige

Gridley. Der im Norden Kaliforniens wütende Waldbrand hat mindestens zehn Menschen das Leben gekostet. Am Donnerstag seien sieben weitere Leichen gefunden worden, teilte das Sheriff-Büro in Butte County mit. Weitere 16 Personen würden noch vermisst. Unter ihnen war ein Großelternpaar, dass seinem Sohn erklärt hatte, es versuche, sich vor den Flammen in einen Teich zu retten.

Video Himmel über Kalifornien färbt sich orange 1:27 min Orange leuchtet der Himmel über der Bay Area im Norden Kaliforniens, Grund sind die andauernden Wildfeuer. © Reuters

2000 Gebäude zerstört

Das seit Wochen lodernde Feuer war bereits zu 50 Prozent unter Kontrolle, als auffrischender Wind es in explosionsartigem Tempo um sich greifen ließ. Etwa 2000 Gebäude wurden zerstört.