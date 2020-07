Zahlreiche Wald- und Buschbrände in Griechenland ausgebrochen

Anzeige

Athen. Nach längerer Trockenheit sind in Griechenland 54 Waldbrände ausgebrochen. Dies teilte die Zentrale der Feuerwehr in Athen am Donnerstag mit. Starke Winde fachten die Flammen immer wieder an, wie es hieß.

Der größte Brand wütete am Mittwoch nahe der Stadt Korinth 90 Kilometer westlich der griechischen Hauptstadt Athen. Dieser sei unter Einsatz von Löschflugzeugen und Hubschraubern teils unter Kontrolle gebracht worden. “Wir setzen starke Einheiten ein und hoffen, den Brand vollständig löschen zu können”, sagte der Sprecher der Feuerwehr, Wassileios Vathrakogiannis, im griechischen Rundfunk (ERT) am Donnerstagmorgen.

Dörfer und Zeltlager evakuiert

Dem Sprecher zufolge wurden aus Sicherheitsgründen sechs Dörfer und ein Kinder-Zeltlager im Raum Korinth evakuiert. Einige Häuser und landwirtschaftlich genutztes Land seien zerstört worden. Menschen wurden nach Berichten des Staatsfernsehens (ERT) nicht verletzt.

In Griechenland werden seit 2018 bei kleinster Gefahr Dörfer und Sommer-Zeltlager für Kinder evakuiert, wenn ein Waldbrand in der Nähe ausbricht. Im Juli 2018 waren mehr als 100 Menschen im Osten Athens bei Waldbränden ums Leben gekommen. Damals hatten die Behörden die Gefahr zunächst nicht erkannt.