Zahl der Toten bei Gebäudeeinsturz in Florida auf 90 gestiegen

Anzeige

Anzeige

Surfside. Nach dem teilweisen Einsturz eines Wohnhochhauses in Florida sind inzwischen 90 Todesopfer bestätigt. Das sagte die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, am Sonntag. Etwa 31 Menschen sind noch als vermisst verzeichnet. 71 Leichen wurden bislang identifiziert. Die Familienangehörigen sind informiert worden.

Das Gebäude in Surfside, einem Vorort von Miami, war am 24. Juni teilweise eingestürzt. Ein israelisches Team, das bei der Suche nach Überlebenden mitgeholfen hatte, befand sich am Sonntag auf der Heimreise.