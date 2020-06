Yoga auf New Yorker Times Square findet diesmal online statt

Anzeige

New York. Das alljährliche Yoga auf dem New Yorker Times Square ist in diesem Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie ins Internet verlegt worden.

Die Kurse würden am Samstag online angeboten, teilte der Nachbarschaftsverband Times Square Alliance mit. Normalerweise findet das Spektakel anlässlich des Weltyogatags (21. Juni) jedes Jahr mitten im Trubel des Times Square in Manhattan statt.

Im vergangenen Jahr hatten trotz Regens Hunderte an der 17. Auflage teilgenommen.