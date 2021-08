Yacht mit 17 Menschen an Bord vor griechischer Insel in Seenot

Anzeige

Athen. Ein Boot mit mindestens 17 Menschen an Bord ist am Donnerstag in der griechischen Ägäis in Seenot geraten. Die Küstenwache startete eine umfangreiche Rettungsaktion in der Nähe der Kykladeninsel Milos. Es werde nach den Menschen gesucht, deren rund 30 Meter lange Yacht sinke, teilte der Sprecher der Küstenwache, Nikos Kokkalas im Nachrichtensender Skai. „Wir wissen nicht woher diese Menschen stammen“, sagte der Sprecher der Küstenwache weiter.

Vorbeifahrende Schiffe sowie Hubschrauber und Boote der Küstenwache nehmen an der Rettungsaktion teil.