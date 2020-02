XXL-Familie: Britische Mutter erwartet ihr 22. Kind

Anzeige

Morecambe. Sue Radford (44) wird im Jahr 2020 zum 22. mal Mutter und zum 4. Mal Großmutter werden, berichtet die britische Boulevardzeitung “The Sun”. Die 44-Jährige und ihr Mann Noel erwaten ihr kleines Mädchen in sechs Wochen - ihr Enkelkind soll im September zur Welt kommen.

Die stolze Oma postete ein Foto auf Instagram, das Millies Ultraschall, einen kleinen Body und Babyschühchen zeigt. Dazu schrieb sie: "Was für ein aufregendes Jahr, in dem unser Baby in 6 Wochen und jetzt ein neues Enkelkind im September erwartet wird! Herzlichen Glückwunsch @millieeradfordd, du wirst eine tolle Mama sein.”

Auch die schwangere Millie Radfordd teilte den gleichen Schnappschuss auf Instagram und schrieb dazu: “Aufgeregt auf dieses neue Kapitel.”

“2020 ist definitiv ein besseres Jahr für uns alle”

Laut “The Sun” schwärmte Millies ältere Schwester Sophie, die bereits dreifache Mutter ist, ebenfalls von den Neuigkeiten ihrer Schwester: „Ein neues Geschwister und eine neue Nichte oder ein neuer Neffe - 2020 ist definitiv ein besseres Jahr für uns alle.” Auch die 24-jährige Chloe kann es gar nicht fassen, dass ihre “kleine Schwester ein eigenes Baby haben wird.”

Die Radfords sind Großbritanniens größte Familie - Noel und Sue sind die Eltern von Chris (30), Sophie (26), Chloe (24), Jack (22), Daniel (20), Luke (19), Millie (18), Katie (17), James (16), Ellie (14), Aimee (13), Josh (12), Max (11), Tillie (9), Oscar (8), Casper (7), Hallie (4), Phoebe (3), Archie (2) und Bonnie (1).

RND/ros