Wuppertal. Nach einem Brückeneinsturz in Wuppertal fahren alle Züge wieder nach Fahrplan. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte, läuft der Verkehr seit Betriebsbeginn am Sonntag störungsfrei. Die Bahnstrecke zwischen dem Wuppertaler Hauptbahnhof und Wuppertal-Barmen war am Samstagabend freigegeben worden, einzelne Züge im Fernverkehr mussten am Abend noch umgeleitet werden.

Abriss einer maroden Fußgängerbrücke

In der Nacht zu Freitag war beim Abriss einer maroden Fußgängerbrücke über der vielbefahrenen Bahnstrecke etwas schief gelaufen. Einige Trägerteile brachen und konnten nicht wie geplant per Schwerlastkran weggehoben werden, sondern fielen auf die Strecke. Teile der Oberleitungen und Schienen wurden beschädigt. Daraufhin kam es zu Beeinträchtigungen für Bahnreisende.