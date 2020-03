Wunderheiler behandelt Corona-Patienten - Mann stirbt

Anzeige

Teheran. Ein missglückter Heilungsversuch mit einem angeblichen Wundermittel an einem mit dem Coronavirus infizierten Mann durch einen vermeintlichen islamischen Medizinmann im Iran hat für den Patienten ein tödliches Ende genommen. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna vom Dienstag hatte sich ein Kleriker am Wochenende illegal Zutritt ins Beheschti Krankenhaus der Hafenstadt Ansali verschafft und in der Intensivstation einen mit dem Sars-CoV-2 Virus infizierten Patienten besucht.

Dem laut IRNA relativ jungen Mann soll der Kleriker gesagt haben, dass die Ärzte ihm nicht nicht mehr helfen könnten, er aber ein "islamisches Wundermittel" habe, das ihn heilen werde. Mit dem Einverständnis des Patienten entfernte der Kleriker dessen Schutzmaske und rieb sein Gesicht mit einer parfümartigen Flüssigkeit ein.

Mann muss in Haft

Der Patient starb laut IRNA drei Tage nach dem Besuch des Klerikers. Daraufhin beantragte die Staatsanwaltschaft von Ansali umgehend einen Haftbefehl gegen den Mann. Bisher sind im Iran über 1800 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben, über 23 000 Menschen sind mit dem Sars-CoV-2 Virus infiziert.

RND/dpa

