Was wir über die Messerattacke in Würzburg bislang wissen

Würzburg. Bei einer Messerattacke in Würzburg sind bisherigen Informationen zufolge drei Menschen getötet und fünf Menschen verletzt worden. Manches ist bekannt, vieles noch nicht. Ein Überblick.

Die Tatorte

Die Angriffe ereigneten sich ersten Informationen zufolge auf der Juliuspromenade und dem Barbarossaplatz in der Würzburger Innenstadt.

Der Tathergang

Gegen 17 Uhr kommt der Notruf bei der Polizei an: Messerangriff am Barbarossaplatz. Die Beamten rücken mit einem Großaufgebot aus, Teile der Innenstadt werden abgeriegelt. Vor der Festnahme filmen Passanten den Verdächtigen, wie in kurzen Videos, die sich vor allem in sozialen Netzwerken verbreiten, zu sehen ist. Ein Mann versucht mit einem Besen, den Angreifer zu überwältigen. Weitere Menschen haben sich Holzstühle geschnappt – womöglich zur Verteidigung oder um den mutmaßlichen Täter in Schach zu halten. Ein anderer Mann wirft eine Tasche in Richtung des 24-Jährigen, der zeitweise etwas verloren wirkt. Der Verdächtige trägt einen beige-braunen Pullover und eine dunkle Hose. Als er in einer Seitengasse verschwindet, laufen viele Passanten ihm hinterher. Man hört Polizeisirenen, ein Mann in einem roten Shirt winkt den Beamten zu und weist ihnen den Weg. Das Polizeiauto verschwindet in der Gasse.

Wo genau die Beamten schließlich den Verdächtigen stoppen, der auf den Szenen mit Corona-Schutzmaske zu sehen ist, bleibt zunächst unklar. Die kurzen Filme decken sich mit der Beschreibung von Augenzeugen. Der mutmaßliche Täter, ein 24 Jahre alter Somalier, sei überwältigt und festgenommen worden, hießt es später von der Polizei. Beamte hätten dafür schießen müssen. Der Verdächtige sei verletzt worden, aber außer Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige

Der mutmaßliche Täter ist der Polizei zufolge ein 24-jähriger Somalier. Er lebte demnach in einer Obdachlosenunterkunft in Würzburg. Er sei durch einen gezielten Schuss aus einer Polizeiwaffe am Oberschenkel verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht.

Er sei bereits vor der Tat am Freitag polizeibekannt gewesen. Das sagte Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) am Abend in Würzburg. Der 24-Jährige sei polizeiauffällig geworden; weswegen, blieb zunächst unklar. Der Somalier habe einen Migrationshintergrund, sei seit fünf Jahren im Land und in psychiatrischer Behandlung gewesen.

Die Opfer

Bei der Messerattacke sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur drei Menschen getötet und fünf Menschen verletzt worden. Nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ist auch ein kleiner Junge verwundet worden. Sein Vater sei wahrscheinlich getötet worden, sagte der CSU-Politiker am Freitag vor Ort in Würzburg. Zudem seien mindestens zwei der Verletzten lebensgefährlich verletzt. Die meisten Opfer seien Frauen.

Laut Polizei kannte der Verdächtige seine Opfer nach bisherigen Erkenntnissen nicht. „Dem Sachstand nach bestand keine Vorbeziehung zwischen Täter und Opfern“, teilten die Beamten mit.

Die Frage nach weiteren Tätern

Laut Polizeiangaben gibt es keine Hinweise auf weitere Täter. Die Gefahr für die Bevölkerung sei vorüber, sagte ein Polizeisprecher.

Das Motiv

Über das möglichen Tatmotiv wurde zunächst nichts bekannt. Nach Angaben der Ermittler sei der mutmaßliche Täter nicht wegen Straftaten polizeibekannt, die „Richtung Islamismus bisher hindeuten“. Das sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend in der Mainstadt. „Wir müssen natürliche alle Erkenntnisse zusammentragen, die es irgendwo gibt.“ Das werde einige Zeit dauern. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann sagte der Nachrichtenagentur dpa allerdings, Augenzeugen hätten behauptet, der Verdächtige habe „Allahu Akbar“ gerufen. Er nannte das ein mögliches Indiz für einen möglichen islamistischen Hintergrund. Der Verdächtige machte bei den Ermittlern kurze Angaben. Was genau der 24-jährige Somalier sagte, blieb zunächst unklar.

