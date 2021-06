Mehrere Verletzte in Würzburger Innenstadt - Verdächtiger festgenommen

Delta – das Virus der Armen

Die Impfkampagne schreitet voran, doch Expertinnen und Experten fürchten die neue Variante Delta. Sie breitet sich in Großbritannien vor allem in sozialen Brennpunkten aus. Das könnte auch hierzulande eine größere Gefahr darstellen. Die Mitglieder des Parlaments verabschieden sich heute nach einer Nachtsitzung in die Sommerpause.