Prozess wegen versuchten Mordes an gehörloser Frau: Fahrer des Unfallwagens entschuldigt sich bei Opfer

Würzburg. Bei einem illegalen Autorennen soll der Angeklagte mit seinem Wagen eine gehörlose Frau erfasst haben: Nun muss sich der 22-Jährige vor Gericht verantworten. Am Freitag begann vor dem Landgericht Würzburg der Prozess. Dem jungen Mann wird unter anderem versuchter Mord vorgeworfen.

Vorfall ereignet sich im Dezember 2019

Der damals 20-jährige Mann soll sich am 1. Dezember 2019 in Würzburg mit einem PS-starken Mietwagen ein Autorennen mit einem Kontrahenten geliefert haben. Sein Auto erfasste die gehörlose Fußgängerin, die mit ihrem Hund bei Grün an einer Ampel die Straße überquerte. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft nahm der Mann dabei den Tod der Frau billigend in Kauf.

Die angefahrene Frau und das Tier wurden leicht verletzt. Der mutmaßliche zweite Raser konnte bisher noch nicht ausfindig gemacht werden.

Angeklagter entschuldigt sich bei Opfer

Der deutsche Angeklagte äußerte sich am Freitag nicht zur Tat. Er entschuldigte sich aber bei der heute 44-Jährigen. Diese nahm die Entschuldigung an. Wie der BR berichtet, gehen die Ermittler davon aus, dass der Beschuldigte teilweise bis zu 159 Kilometer pro Stunde schnell gewesen sein könnte. 1,5 Sekunden vor dem Aufprall soll das Fahrzeug noch 100 Stundenkilometer schnell gewesen sein.

Der Prozess sollte ursprünglich bereits im Januar 2021 stattfinden. Wegen der damaligen Corona-Situation wurde er jedoch verschoben, so der BR. Am kommenden Freitag wird die Verhandlung fortgesetzt.