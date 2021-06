Mehrere Tote bei Messerattacke in Würzburger Innenstadt - Täter durch Schuss gestoppt

Anzeige

Anzeige

Würzburg. Ein Mann hat in Würzburg (Bayern) scheinbar wahllos Passanten mit einem Messer attackiert und mehrere Menschen getötet. Nach Polizeiangaben vom Freitag wurden zudem weitere Menschen verletzt. Mit genauen Informationen hielten sich die Ermittler zunächst zurück. Den Angaben zufolge wurde ein Verdächtiger durch Schusswaffengebrauch gestoppt und festgenommen. Derzeit gebe es keine Hinweise auf einen zweiten Täter. Es bestehe keine Gefahr mehr für die Bevölkerung, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann aus bisher nicht bekannten Gründen in der Innenstadt Passanten angegriffen. Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 17 Uhr alarmiert worden.

Anzeige

In mehreren in sozialen Medien verbreiteten Videos ist der mit einem Messer bewaffnete Mann zu sehen, dem sich mindestens ein Polizist und mehrere Passanten entgegen stellen. Die Polizei rief dazu auf, die Videos nicht weiter zu verbreiten.

Bereiche um den Barbarossaplatz sind gesperrt. In den Straßen seien sehr viele Krankenwagen und zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Polizei, berichtete eine dpa-Reporterin vor Ort. Die Polizei rief Zeugen auf, sich zu melden. Alle anderen forderte sie auf, den Bereich zu verlassen.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) machte sich am Abend auf den Weg zum Tatort. Er werde sich am Tatort ein Bild der Lage machen, sagte ein Sprecher des CSU-Politikers. Am Abend sollte sich Herrmann zudem zu dem Vorfall äußern.

ZUM THEMA Polizei: Bitte nicht Videos von Würzburger Messerattacke im Netz teilen

Erinnerungen an Angriff vor fünf Jahren

Anzeige

Vor knapp fünf Jahren, am 18. Juli 2016, waren bei einer Attacke in einer Bahn bei Würzburg vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 17-jähriger afghanischer Flüchtling hatte mit einer Axt und einem Messer in einem Regionalzug auf dem Weg nach Würzburg die Reisenden angegriffen. Anschließend flüchtete er zu Fuß, attackierte eine Spaziergängerin und wurde schließlich von Polizisten erschossen.