Wollte seinen Tod auf Facebook zeigen: Keine Sterbehilfe für Schwerkranken in Frankreich

Anzeige

Anzeige

Paris. Ein schwer erkrankter Franzose will laut Medien seinen erwartbaren Tod auf dem sozialen Netzwerk Facebook zeigen. Der Mann wolle damit gegen die Sterbehilferegeln in seinem Land protestieren, berichteten die französische Nachrichtenagentur AFP und andere französische Medien am Freitag.

In den Fall war demnach auch die Staatsspitze eingeschaltet. Präsident Emmanuel Macron habe dem 57-Jährigen aus dem ostfranzösischen Dijon mitgeteilt, seinen Wunsch nach aktiver Sterbehilfe nicht erfüllen zu können, da diese im Land nicht erlaubt sei.

Aktive Sterbehilfe in Deutschland und Frankreich verboten

In Deutschland und Frankreich ist die aktive Sterbehilfe, also einem Menschen ein tödlich wirkendes Mittel zu verabreichen, verboten. Passive Sterbehilfe durch das Abschalten von Apparaten und indirekte Sterbehilfe, bei der starke Medikamente Schmerzen lindern und als Nebenwirkung das Sterben beschleunigen, sind zulässig.

Anzeige

"Ich habe entschieden, Stopp zu sagen", zitierte AFP den Patienten, der seine Wohnung in einem Vorort von Dijon nicht mehr verlasse. Er wolle keine Nahrung und Flüssigkeit mehr zu sich nehmen. Der Mann leide an einer seltenen und unheilbaren Krankheit, bei der die Wände von Arterien zusammenkleben - das behindere die Blut-Zirkulation.