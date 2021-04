Hund Monti doch nicht tot getreten: Geschichte des Halters stellt sich als Lüge heraus

Anzeige

Gerade einmal zehn Monate war Familienhund Monti alt, als er von sechs Leuten brutal angegriffen und tot getreten wurde. So lautete zumindest bislang die Geschichte um den Tod des jungen Hundes. Denn nun kam heraus: Die Erzählungen des Hundehalters waren gelogen. Monti wurde nicht totgetreten, das zeigen erste Obduktionsergebnisse, wie die „Wolfsburger Allgemeines Zeitung“ (WAZ) am Donnerstag berichtet. Auch die zuständige Tierbestatterin kann laut WAZ nun mehr über Montis Zustand berichten.

„Es gab keine Knochenbrüche“, erklärt Hiltrud Schrandt vom Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES), das den toten Hund gründlich untersucht hat. Zwar steht der endgültige Obduktionsbericht laut WAZ noch aus, doch inzwischen sei auch die Wolfsburger Polizei über den Zustand des verstorbenen Tieres informiert worden.

„Montis Fall hat mich regelrecht traumatisiert“

Fest steht: Die Geschichte, die Montis Halter erzählt hatte, stimmt nicht. Dieser hatte nämlich behauptet, sechs Unbekannte hätten ihn am Montagvormittag vergangener Woche in einer Unterführung überfallen, festgehalten und auf das wehrlose Tier eingetreten. Doch schnell machten sich Zweifel an der Geschichte breit, denn gemäß Zeugenaussagen konnten die getätigten Angaben zur Tatzeit und Tathergang nicht bestätigt werden.

Bekräftigt werden die Zweifel an der Geschichte des Tierhalters von den Aussagen der Tierbestaterin Vanessa Ramsay, die den Hund abholte und ihn nach eigener Aussage „in einem katastrophalen Zustand“ vorfand. Gegenüber der WAZ berichtet sie: „Am nächsten Tag habe ich mir den Hund genauer angesehen – und daraufhin sofort das Veterinäramt eingeschaltet.“ Wegen der laufenden Ermittlungen könne sie die Details noch nicht schildern. Was sie aber sagen kann, ist folgendes: „Ich weine immer noch jeden Tag um diesen Hund. Ich bestatte auch überfahrene Tiere und habe dementsprechend schon viel Schlimmes gesehen. Aber Montis Fall hat mich regelrecht traumatisiert.“

Die Wolfsburger Tierhilfe hat nun Anzeige gegen Montis Halter erstattet.