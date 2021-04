Wolf verfolgt Frau auf einem Feld in Niedersachsen, Video zeigt die Szene

Anzeige

„GEH WEG, GEH WEG!“, schreit die Frau immer wieder. Anfangs noch einigermaßen ruhig, mit zunehmender Zeit aber immer hysterischer. Angst und Hilflosigkeit schwingen in ihren Worten mit, irgendwann ruft sie sogar nach Hilfe. Auf einem Acker bei Wietzendorf (Landkreis Heidekreis), circa 60 Kilometer Hamburg, ist einer Frau bei einem Spaziergang mit ihrem Hund ein Wolf begegnet. Statt das Weite suchen, kommt das Tier jedoch immer näher. Auch das Bellen des Hundes kann ihn nicht vertreiben.

Unklar bleibt, was der Wolf genau will. Am Ende werden die lauten Schreie der Frau das Tier vertreiben, die Angst aber wird sie sicher noch ein paar Tage begleiten.