Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus: Mehrere Verletzte

Anzeige

Anzeige

Halle. Bei einem Wohnungsbrand in Halle ist ein 38-Jähriger schwer verletzt worden. Drei weitere Bewohner erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Rettungskräfte waren in der Nacht zur Heinrich-Schütz-Straße gerufen worden. Dort brannte eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Zwei der vier Verletzten wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Darunter war der 38-jährige Inhaber der Wohnung, in der es gebrannt hatte. Nach Angaben der Polizei ist diese Wohnung nicht mehr bewohnbar. Auch das gesamte Mehrfamilienhaus könne vorübergehend nicht betreten werden. Die Ursache für das Feuer wird noch ermittelt.