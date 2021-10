Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Ingolstadt

Anzeige

Ingolstadt. Beim Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Ingolstadt ist eine Frau ums Leben gekommen. Mehr als 50 Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden nach Polizeiangaben am Freitagmorgen evakuiert. Nachdem der Brand gelöscht war, durften sie aber ins Gebäude zurückkehren. Zwischenzeitlich waren sie in einem Seniorenheim in der Nähe untergebracht und von Rettungskräften betreut worden. Weitere Verletzte gab es nach Polizeiangaben nicht.

Die Ursache des Brandes sowie die Schadenshöhe waren zunächst noch unklar. Laut Polizei soll es eine starke Rauchentwicklung gegeben haben. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.