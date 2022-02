Wohnkomplex in Essen brennt: Feuerwehr im Großeinsatz

Flammen schlagen aus einem Wohnkomplex in voller Breite. Im Essener Westviertel steht seit dem frühen Montagmorgen ein ganzer Wohnblock in Flammen. Das Feuer war kurz nach Mitternacht in der Bargmannstraße ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich schnell über mehrere Etagen aus. Flammen schlagen aus der gesamten Fassade. Noch ist unklar, ob Menschen zu Schaden gekommen sind. © Quelle: Stephan Witte/KDF-TV/dpa