Wohnhausbrand in Russland: Vier Kinder und zwei Erwachsene sterben

Anadyr. Bei einem Wohnhausbrand sind im äußersten Osten Russlands sechs Menschen gestorben, darunter vier Kinder. Das Feuer sei in der Nacht zum Samstag aus zunächst ungeklärter Ursache in einem einstöckigen Gebäude in einem Dorf im autonomen Kreis der Tschuktschen ausgebrochen, teilte die regionale Staatsanwaltschaft mit.

Die Kinder waren den Ermittlern zufolge zwischen einem und sechs Jahren alt. Es werde wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. In Russland kommt es immer wieder zu Wohnhausbränden, weil etwa Sicherheitsvorkehrungen nicht eingehalten werden.