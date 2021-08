Wohnhaus in Spanien eingestürzt: Rettungskräfte suchen nach Überlebenden

Anzeige

Madrid. Beim Einsturz eines dreistöckigen Wohnhauses im Osten Spaniens sollen mindestens zwei Menschen unter den Trümmern begraben worden sein. Der Unfall habe sich am Mittwochabend gegen 20 Uhr in der Küstenortschaft Peñíscola in der Region Valencia ereignet, berichteten der staatliche Fernsehsender „RTVE“ und andere Medien unter Berufung auf die Rettungsteams. Helfer der Feuerwehr, des Zivilschutzes und der Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde) versuchten am Abend, die Menschen zu finden und lebend zu bergen, hieß es.

Bürgermeister Andrés Martínez sagte „RTVE“, man wisse, dass mehrere Bewohner des Hauses sich rechtzeitig in Sicherheit hätten bringen können. „Wir hoffen, dass die Menschen, die unter den Trümmern sind, lebend gerettet werden können.“

Nach Berichten von Regionalmedien handelte es sich bei vielen der knapp 20 Wohnungen des teileingestürzten Hauses in der Wohnanlage „Font Nova“ in Peñíscola rund 130 Kilometer nordöstlich von Valencia um Ferienunterkünfte, die „mit Sicherheit nicht alle vermietet waren“. Die Ursache des Einsturzes blieb zunächst unbekannt.