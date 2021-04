Wohl Hunderte Schweine bei Brand in Trochtelfingen verendet

Bei einem Feuer in einer Schweinemastanlage verendeten in der Nacht zu Freitag wohl mehrere Hundert Tiere. Den Brand im Betrieb in Trochtelfingen bekämpften etwa 100 Feuerwehrleute. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

16.04.2021, 7:05 Uhr