Wohl ältester Mensch in den USA stirbt mit 114 Jahren

Anzeige

Anzeige

New York. Der wohl älteste Mensch in den USA ist im Alter von 114 Jahren gestorben. Der Tod der New Yorkerin Alelia Murphy wurde am Mittwoch von einer Gewerkschaft von Mitarbeitern im Gesundheitswesen mitgeteilt. Der TV-Sender CNN berichtete unter Berufung auf die Enkelin Murphys, dass diese bereits am Samstag gestorben sei.

Die ehemalige Näherin wurde 1905 im US-Bundesstaat North Carolina geboren - also zum Beispiel vor dem Ersten Weltkrieg oder dem Untergang der Titanic. In ihrer Heimat erlebte die Afroamerikanerin die Trennung von Schwarzen und Weißen in den Südstaaten. CNN zufolge zog sie 1926 nach Harlem in New York, bekam zwei Kinder und war seit 1953 Witwe. Zu ihrer Lebenszeit waren insgesamt 20 US-Präsidenten an der Macht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Japanerin ist ältester Mensch der Welt

Im Guinness-Buch der Rekorde wird momentan die Japanerin Kane Tanaka mit 116 Jahren als der älteste lebende Mensch der Welt geführt. Älter als die Französin Jeanne Louise Calment, die 1997 mit 122 Jahren starb, wurde den Angaben zufolge aber nie jemand.

Anzeige

RND/dpa