Wochenlang kein Impftermin: So kam eine Stralsunder Seniorin trotzdem ans Vakzin

Stralsund. Die 87-jährige Waltraud W. konnte auch nach Wochen keinen Termin für eine Impfung in Stralsund erhalten - und vielleicht wäre sie noch immer ungeimpft, wenn ihr Schwiegersohn Karl-Michael Meiss lockergelassen hätte, berichtet die „Ostsee-Zeitung“ (OZ). Denn auch nach erfolglosen Versuchen bei der Mecklenburg-Vorpommerschen Impf-Hotline ließ sich der 63-Jährige nicht entmutigen.

Durch eine Mail an das Impfzentrum konnte Meiss schließlich Kontakt aufnehmen. „Muss ich damit rechnen, dass meine Schwiegermutter durch Unwissenheit über Nachrücker über ihre Impfung hinwegsterben muss, obwohl wir in 15 Minuten im Impfzentrum sein könnten“, zitiert die OZ aus dem Anschreiben. Noch am selben Tag soll das Impfzentrum seiner Schwiegermutter angeboten haben vorbeizukommen.

Die 87-Jährige musste innerhalb von 20 Minuten beim Impfzentrum sein

Doch die Familie musste schnell sein: Denn die 87-Jährige hatte nur 20 Minuten Zeit, um zu erscheinen. Die Familie hielt das Zeitlimit ein - und Waltraud W. erhielt schließlich ihre Dosis des Impfstoffs der Firma Biontech.

Dass die 87-Jährige so lang auf ihren Termin warten musste, hat wohl organisatorische Gründe. Denn wie die Zeitung berichtet, werden die Impfeinladungen in der höchsten Prioritätengruppe alphabethisch verschickt. So soll das Land Mecklenburg-Vorpommern derzeit beim Buchstaben „M“ angekommen sein. Der Nachname der Senioren beginnt aber mit W..