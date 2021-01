Wirtin öffnet aus Geldnot ihr Café trotz Lockdown: Polizei schließt es wieder

Anzeige

Anzeige

Linz. Wie in Deutschland bleibt auch in Österreich wegen des Lockdowns die Gastronomie geschlossen. Gerichte dürfen in Restaurants und Bistros lediglich abgeholt, nicht aber vor Ort verzehrt werden.

Alexandra Pervolesko aus Linz setzte sich über die Schutzmaßnahme im Kampf gegen das Coronavirus kurzerhand hinweg. Sie öffnete ihr Café, weil sie es sich nicht mehr leisten könne, es weiterhin geschlossen zu halten. „Ich bin eine Mama, ich habe ein 13-jähriges Kind, ich bin alleinerziehend und ich habe gar keine andere Möglichkeit mehr”, zitiert „RTL” die Gastronomin. Sie würde keine Unterstützung vom Staat bekommen und sei so hoch verschuldet, dass ihr auch ihre Bank den Geldhahn zugedreht habe.

Wirtin kündigte Öffnung im Vorfeld an

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Mittlerweile hat die Polizei das Café wieder geschlossen. 45 teils maskenlose Gäste bekamen eine Anzeige und müssen mit Strafen bis zu 1.450 Euro pro Person rechnen, wie der „ORF” berichtet. Der Wirtin drohe sogar eine Geldstrafe von bis zu 30.000 Euro.

Laut dem österreichischen Sender hatte Pervolesko die Aktion bei einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen im Vorfeld angekündigt. Sie beharrt aber darauf, keine Corona-Leugnerin zu sein. Sie habe einfach aus finanziellen Gründen keine andere Möglichkeit mehr gesehen, als ihr Restaurant wieder für die zahlende Kundschaft zugänglich machen, wie „RTL” berichtet.

Eine Initiative im Internet habe sie auf die Idee gebracht. Auf deren Seite waren teilnehmende Unternehmen und Läden aufgelistet, die am 11. Januar gesetzeswidrig offen stehen sollen.